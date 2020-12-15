Ordu'da kayıp yaşlı adam ölü bulundu - Son Dakika

Ordu'da kayıp yaşlı adam ölü bulundu

15.12.2020 16:37
Ordu'da kayıp yaşlı adam ölü bulundu, System.String[]

ORDU'nun Mesudiye ilçesinde, 2 gün önce kaybolan Kemal Özyurt (88), evinden 2,5 kilometre uzaklıktaki Değirmenaltı mevkinde ölü bulundu.

ORDU'nun Mesudiye ilçesinde, 2 gün önce kaybolan Kemal Özyurt (88), evinden 2,5 kilometre uzaklıktaki Değirmenaltı mevkinde ölü bulundu.

İlçeye bağlı Kayadibi Mahallesi'nde oturan emekli şoför Kemal Özyurt, pazar günü evinden çıktıktan sonra geri gelmedi. Meraklanan yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Özyurt'un bulunması için bölgede polis ve jandarma özel harekat timleri ile AFAD ekipleri arama çalışması başlattı. Dağlık alanlarda ve arazide süren çalışmlarda, arama kurtarma köpeği de kullanıldı. Özyurt'un bugün evinden 2, 5 kilometre uzaklıktaki Kavaklı Mahallesi Değirmenaltı mevkinde cansız bedeni bulundu. Özyurt'un ölüm nedeni araştırılıyor.


Ordu'da kayıp yaşlı adam ölü bulundu
Ordu'da kayıp yaşlı adam ölü bulundu
Ordu'da kayıp yaşlı adam ölü bulundu
Ordu'da kayıp yaşlı adam ölü bulundu
Ordu'da kayıp yaşlı adam ölü bulundu
Ordu'da kayıp yaşlı adam ölü bulundu
Ordu'da kayıp yaşlı adam ölü bulundu
Ordu'da kayıp yaşlı adam ölü bulundu

Kemal Özyurt, Mesudiye, Emekli, Pazar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ordu'da kayıp yaşlı adam ölü bulundu - Son Dakika


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