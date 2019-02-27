Son Dakika Haberleri: Ordu'da Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

Ordu'da Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

1 saat önce

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Ordu'da Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı, System.String[]
Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Ordu - Samsun otoyolu Gölevi mevkisinde 22: 00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ünye'den Samsun istikametine seyir halinde gitmekte olan Erdem Hıroğlu idaresindeki 52 LF 104 plakalı otomobil, aynı istikamete gitmekte olan Tamer Kaya (41) idaresindeki 52 LH 863 plakalı panelvan araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 20-25 metre sürüklenen araç daha sonra deniz kenarındaki ormanlık alana uçtu. Araç içerisinde bulunan Tamer Kaya olay yerinde hayatını kaybederken, diğer araçta bulunan Erdem Hıroğlu ve yanındaki Ferhat Yılmaz kazada yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırılırken, olay yerine gelen Tamer Kaya'nın yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 02:26 Kaynak: İHA

Ünye, Ordu, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Trans Bireyle Fuhuş Pazarlığında Cinayette 'Haksız Tahrik' İndirimi Cezaevinden İzinli Çıkıp Evine Gelen Hükümlü, Eşinin Gözleri Önünde Başından Vuruldu

Yollarının Uzun Süredir Yapılmadığı Söyleyen Vatandaşlar, Seçim Çalışması Yapılmasını Yasakladı Cani Hırsızın, Kuyumcuya Kurşun Yağdırdığı Anlar Güvenlik Kamerasına Yansıdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 03:28:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ordu'da Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]