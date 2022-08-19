Samsun'da 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü çocuk kazada hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü çocuk kazada hayatını kaybetti

19.08.2022 12:55
Samsun'da 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü çocuk kazada hayatını kaybetti

Ordu'da kazada ağır yaralanan 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü çocuk, Samsun'da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Ordu'da kazada ağır yaralanan 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü çocuk, Samsun'da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Ordu'nun Gülyalı ilçesi Turnasuyu Mahallesi'nde 5 gün önce gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki Enes Karahasan idaresindeki 52 AAU 924 plakalı motosiklet ile seyir halindeyken bir evin duvara çarptı. Kazada ağır yaralanan Enes Karahasan ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Karahasan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak kazadan 5 gün sonra hayatını kaybetti. - SAMSUN

YORUMLAR
500
3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 1 yaralı 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 1 yaralı Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 32 zanlı yakalandı Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 32 zanlı yakalandı Tarladan aldığı karpuzları vatandaşa ücretsiz dağıttı Tarladan aldığı karpuzları vatandaşa ücretsiz dağıttı
Kaynak: İHA

Gülyalı, Samsun, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü çocuk kazada hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı tarihi zirvede gergin anlar! Tercümanına kızan Zelenski İngilizce konuşmaya başladı
14:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Ukrayna'dan çağrı yapmıştı! Rusya'dan skandal yanıt
13:57 Trabzonspor'un genç yıldızı Ahmetcan Kaplan, Hollanda devine gitti
13:43 Beşiktaş, Sivasspor'dan Kerem Atakan Kesgin'i transfer ediyor
13:30 2 yaşındaki bebeğini bıçaklayarak öldürdü: İçimde biri var, kızımın hayatına sebep oldu
13:26 MasterChef Türkiye stüdyosunda gergin anlar! Hırslı yarışmacı Fatma Nur, Dilan'ın sözleri sonrası bayıldı
13:19 Trabzonspor'un Umut Bozok için Lorient'e yaptığı teklif belli oldu
12:55 Balkondan girdiği evde eşi ile kayınpederini katleden cani damat: Boşanma davası açtığı için öldürdüm
12:25 Mersin'de zabıta ekipleri, Afgan kaçağı zabıta kıyafetleriyle yakaladı
12:13 Uyuyan pilotlar paniğe neden oldu! Alarm sesleri pilotları kendine getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2022 15:06:55. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun'da 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü çocuk kazada hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement