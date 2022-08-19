Kaza, Ordu'nun Gülyalı ilçesi Turnasuyu Mahallesi'nde 5 gün önce gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki Enes Karahasan idaresindeki 52 AAU 924 plakalı motosiklet ile seyir halindeyken bir evin duvara çarptı. Kazada ağır yaralanan Enes Karahasan ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Karahasan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak kazadan 5 gün sonra hayatını kaybetti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Gülyalı, Samsun, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Samsun'da 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü çocuk kazada hayatını kaybetti - Son Dakika

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