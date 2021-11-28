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Ordu'da kedi ile köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor - Son Dakika

Ordu'da kedi ile köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor

28.11.2021 15:36

Ordu'nun Perşembe ilçesinde kedi ile köpeğin dostluğu görenlerin dikkatini çekiyor.

Ordu'nun Perşembe ilçesinde kedi ile köpeğin dostluğu görenlerin dikkatini çekiyor.

Perşembe İskelesi yanında bir çay bahçesinin işletmecisi ve çalışanları tarafından bakılan Pamuk isimli köpek ile kedi, birbirlerinden ayrılmıyor.

İlçede düzenlenen 3. Hamsi Festivali'ne gelen vatandaşlar, kedi ile köpeğin bir arada yatmasını ve oynamasını görünce şaşkınlığını saklayamadı.

Çay bahçesi çalışanı Bulut Genç, gazetecilere, sokaktayken sahiplendikleri köpeğe 7 yıldır baktıklarını, adını da Pamuk koyduklarını söyledi.

Köpeğin, sokaktaki kedilere adeta annelik yaptığını dile getiren Genç, golden cinsi köpeğin kedilerle kurduğu dostluğu görenlerin cep telefonu ile fotoğraf çektiğini belirtti.

Festivale gelen Gülbahar Karahasan ise gezerken karşılaştığı bu tablo karşısında şaşırdığını ifade ederek, "Kedi ile köpeğin dostluğu muhteşem. Bu anı fotoğraflamadan olmazdı. Acayip güzel bir dostluk. Herkese böyle güzel dostluklar diliyorum." dedi.

Ordu'da kedi ile köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor
Ordu'da kedi ile köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor
Ordu'da kedi ile köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor
Ordu'da kedi ile köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor
Ordu'da kedi ile köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor

Perşembe, Köpek, Ordu, Çay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ordu'da kedi ile köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ordu'da kedi ile köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor - Son Dakika
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