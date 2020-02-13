Ordu'da kendilerini jandarma olarak tanıtan dolandırıcılık zanlısı 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Ordu'da telefonda kendilerini "jandarma" olarak tanıtıp bir kadının 7 altın bileziğini dolandıran 3 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Altınordu ilçesi Öceli Mahallesi'nde ikamet eden M.K. isimli yaşlı kadın telefonla aranarak, "Jandarmadan arıyoruz. Üzerinize çok sayıda telefon hattı açılmış ve bu numaralar suça karışmış. Savcılık tarafından evinizde arama yapacağız." denilip korkutuldu.

Eve gelen şüpheliler, M.K'den "parmak izi incelemesi yapacakları" bahanesiyle 70 gram ağırlığında 7 altın bileziği aldı.

Bir süre sonra dolandırıldığını fark eden kadın, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan ekipler, tespit ettikleri 3 kişiyi adreslerinde yakaladı.

Yapılan incelemede şüphelilerin dolandırdıkları altınları Ordu ve Samsun'daki kuyumculara sattıkları tespit edildi.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada ele geçirilen 11 bin 800 lira, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla mağdur M.K'ye teslim edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.