Ordu'da kendisini emniyet müdürü olarak tanıtan kişi yakalandı - Son Dakika
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Ordu'da kendisini emniyet müdürü olarak tanıtan kişi yakalandı

14.04.2022 20:23
Ordu'da kendisini emniyet müdürü olarak tanıtan kişi yakalandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde kendisini emniyet müdürü, polis ve HSK görevlisi tanıtarak fayda sağladığı belirlenen kişi gözaltına alındı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde kendisini emniyet müdürü, polis ve HSK görevlisi tanıtarak fayda sağladığı belirlenen kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ilçede farklı zamanlarda girdiği umuma açık iş yerlerinde elinde polis telsizi ve belinde bulunan sahte polis rozetini gösteren kişinin yapılan çalışma sonrası tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Kendisini emniyet müdürü, polis ve HSK görevlisi olarak tanıtıp fayda sağlamaya çalışan S.G. isimli şahıs, Altınordu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğinin yapmış olduğu titiz çalışmalar sonucunda yakalanarak gözaltına alınmıştır." bilgisi paylaşıldı.

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Hakimler Savcılar Kurulu, Altınordu, Polis, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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