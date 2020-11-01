Ordu'da kenevir hasadı başladı - Son Dakika

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yetiştirilen kenevir bitkisinin hasadına başlandı.

Fatsa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrolünde 4 dekarlık alanda yetiştirilen kenevir bitkisinin hasadı yapılmaya başlandı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Vedat Aydoğan, gazetecilere, yapılan üretimin kendileri tarafından sürekli kontrol edildiğini belirterek, kenevir bitkisinin birçok sektörde kullanıldığını söyledi.

Kenevir üretiminin önemine dikkat çeken Aydoğan, şöyle konuştu:

"Aynı zamanda akademik bir çalışma kapsamında yetiştirilen kenevir bitkisi ekimine, tohum ve lif üretimi amacıyla izin verilebilmektedir. Gerek üretim yönüyle teknik personellerimiz gerekse güvenlik yönüyle kolluk birimlerimiz tarafından üretim sezonu boyunca kontroller gerçekleştirilmiştir. Birçok sektörde kullanım imkanı olan kenevir bitkisinin Bakanlığımızdan izinli olarak, uygun toprak ve iklim koşullarında yetiştirilerek ülkesel kenevir ihtiyacımız karşılanmalıdır."