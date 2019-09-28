Son Dakika Haberleri: Ordu'da kenevir ve esrar operasyonu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Ordu'da kenevir ve esrar operasyonu

8 dakika önce

Ordu'da uyuşturucuya karşı operasyonlar sürüyor.

Ordu'da kenevir ve esrar operasyonu, System.String[]

Ordu'da uyuşturucuya karşı operasyonlar sürüyor.


Ordu'nun Aybastı ilçesinde adli makamlardan alınan arama kararı üzerine Aybastı İlçe Jandarma Komutanlığı, Ünye İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 şüpheli şahsın ev ve eklentileri ile arazilerinde arama yapıldı.


Yapılan aramalarda 170 kök kenevir bitkisi ile yaklaşık 2,5 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi.


Ordu İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada uyuşturucu madde ile mücadele faaliyetlerine kararlılıkla devam edileceği vurgulandı. - ORDU

Kenevir, Ordu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 02:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Antalya aranan şüpheli film gibi bir operasyonla yakalandı
Eşini ve 3 çocuğunu kaybeden talihsiz kadının sorusuna kimse cevap veremedi Ege Denizi'nde can pazarı! Teknesi batan düzensiz göçmenlerin imdadına Türk askeri yetişti Camdan içeri bakan öğrenci, kalorifer kazanındaki asılı kişiyi gördü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2019 14:49:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ordu'da kenevir ve esrar operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]