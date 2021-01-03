Ordu'da Kent Orkestrası vatandaşlara moral oldu - Son Dakika

Ordu'da Kent Orkestrası vatandaşlara moral oldu

03.01.2021 13:03

Ordu'da Kent Orkestrası vatandaşlara moral oldu Ordu Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, sokağa çıkma kısıtlamasında Altınordu ilçesindeki mahallelerde gezerek canlı performans ile vatandaşlara moral oldu.

Ordu'da Kent Orkestrası vatandaşlara moral oldu

ORDU - Ordu Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, sokağa çıkma kısıtlamasında Altınordu ilçesindeki mahallelerde gezerek canlı performans ile vatandaşlara moral oldu.

Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasıyla vatandaşlar kurallara uyarak evlerine kapandı. Kısıtla sürecinde ise Büyükşehir Belediyesi vatandaşların morallerini yüksek tutmak için Kent Orkestrası eşliğinde Altınordu ilçesinin mahallerini gezerek konser verdi. Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nı gören, duyan 7'den 70'e herkes balkonlarına çıkarak alkışlarla eşlik ederek gönüllerince eğlendi.

Bu zor günlerde vatandaşlara moral vermek amacıyla Kent Orkestrasının sokak sokak gezerek konserler düzenlediğini belirten Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Onların gönüllerine biraz da olsun su serptiysek ne mutlu bize. Bundan sonraki günlerde de orkestramız vatandaşlarımızı eğlendirmeye, moral vermeye devam edecek" dedi.

Başkan Güler şöyle devam etti:

"Bu zor günlerde bir nebzede olsun vatandaşlarımıza moral olmak için kent orkestramızla sokak sokak gezerek vatandaşlarımızı eğlendirmek istedik. Orkestramızın çaldığı birbirinden değerli parçalarla vatandaşlarımız balkonlara, camlara çıkarak alkışlarla bizlere ortak oldular. Onların gönüllerine biraz da olsun su serptiysek ne mutlu bize. Bundan sonraki günlerde de orkestramız vatandaşlarımızı eğlendirmeye, moral vermeye devam edecek. Kısıtlamalara ve kurallara uyarak evlerinde kalan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu zor günleri de hep birlikte atlatacağız"

Ordu'da Kent Orkestrası vatandaşlara moral oldu
Ordu'da Kent Orkestrası vatandaşlara moral oldu
Ordu'da Kent Orkestrası vatandaşlara moral oldu
Ordu'da Kent Orkestrası vatandaşlara moral oldu

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Altınordu, Ordu, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Ordu'da Kent Orkestrası vatandaşlara moral oldu - Son Dakika


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