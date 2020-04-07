Ordu'da kestane üretimi başlıyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarımda alternatif ürün çeşitliliğini artırmak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.



Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in talimatları ile Gülyalı ilçesi Kestane Mahallesi'nde başlatılan 'Kestane Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi' için ilk fidanlar toprak ile buluştu.



Ordu'da gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi için tarım alanında çalışmalara hız verdiklerini ifade eden Ordu Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Daire Başkanı Ahmet Ultav, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'in talimatları ile fındığın yanında ilave gelir getirici ürün çalışmalarımıza bir yenisini daha ekledik. Ordu Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde Gülyalı ilçesi Kestane mahallemizde bu projemizi hayata geçiriyoruz. İlk etapta 11 üreticiye ait 30 dekar alanda kapama bahçe tesis edilerek 600 adet marigoule cinsi kestane fidanını toprakla buluşturduk" dedi.



"Kestane balı için fırsat"



'Düşünen, Üreten ve Yarışan Ordu' için her alanda yoğun bir çalışma içinde olduklarını vurgulayan Daire Başkanı Ahmet Ultav, "Proje kapsamında dikimini yaptığımız kestane fidanlarının 4'üncü yılda verime başlaması, 8'inci yıldan itibaren de tam verime geçmesi beklenmektedir. Tam verim çağına gelmiş bir kapama kestane bahçesinden dekara 400-500 kilogram ürün elde edilebilmektedir. Şu anda Marigoule cinsi kestanenin kilosu 20 TL'den satılmaktadır. 30 dekar alanda kapama bahçe oluşturulduğu düşünüldüğünde projenin ilimiz ekonomisine yıllık yaklaşık 300 bin lira katkı sağlaması beklenmektedir. Projemizin örnek teşkil etmesiyle dikim alanları yaygınlaştığında bu miktar çok daha fazla artacaktır. Kestane bahçelerinin ekonomiye katkısının yanında yine ilimiz için önemli bir ürün olan kestane balı üretimi için de kaynak olacaktır" dedi. - ORDU