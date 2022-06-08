Ordu'da kestiği ağacın altında kalan kişi yaralandı - Son Dakika
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Ordu'da kestiği ağacın altında kalan kişi yaralandı

08.06.2022 17:46
Ordu'da kestiği ağacın altında kalan kişi yaralandı

Ordu'nun İkizce ilçesinde kestiği ağaç üzerine devrilen kişi yaralandı.

Ordu'nun İkizce ilçesinde kestiği ağaç üzerine devrilen kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Beyceli Mahallesi Çaldere mevkisinde, Abdulbaki Aşçı'nın kestiği ağaç üzerine devrildi.

Ağacın altında kalan Aşçı'nın yardım çağrısını duyan komşuları, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekiplerince kurtarılan Aşçı, yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavisi süren Aşçı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

İtfaiye, İkizce, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'da kestiği ağacın altında kalan kişi yaralandı - Son Dakika

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