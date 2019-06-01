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Ordu'da "Kılavuz Kaptan Meslek Tanıtım Forumu" düzenlendi

1 saat önce

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği (TKKD) tarafından "Kılavuz Kaptan Meslek Tanıtım Forumu" düzenlendi.

Ordu'da
Ordu'nun Fatsa ilçesinde Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği (TKKD) tarafından "Kılavuz Kaptan Meslek Tanıtım Forumu" düzenlendi.
Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesinde gerçekleşen forumda konuşan TKKD Yönetim Kurulu Başkanı Muhammer Arslantürk, kılavuzluk mesleğinin Türkiye'de pek tanınmadığını söyledi.
Kılavuzluk mesleğini tanıtmak için çeşitli etkinlikler düzenlendiklerini anlatan Arslantürk, Türkiye'de 448 kılavuz kaptan bulunduğunu belirtti.
Kılavuz kaptanlar için "gizli kahramanlar" benzetmesi yapan Arslantürk, "Kılavuz kaptanın ne iş yaptığı pek bilinmiyor. Kılavuz kaptan, bir ülkenin emniyeti ve namusudur. Onlar görünmez gizli kahramanlardır. 69 Türk limanında ve ülkenin atardamarı olarak adlandıracağımız limanlarda toplam 448 kılavuz kaptan görev yapar." dedi.
Arslantürk, mesleğin tanıtımı noktasında yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, şunları kaydetti:
"27 Aralık 2006'da deniz kazasında verdiğimiz şehidin ardından Meslek Şehitlerini Anma Günü düzenledik. Sonra bizim mesleğimize dikkati çekmek için ardından panel yaptık. Sonraki senelerde de her ülkede çok önemli bir görev ifa eden kılavuzluk mesleğini merkeze oturtmak istedik. Çünkü kılavuzlar denizcilik mesleğinin tam ortasında olan insanlardır. Sektördeki tüm elemanlarla ilişkileri vardır. Bunun için kılavuz kaptanlar haftası yaptık. Bu sene haftanın onuncusunu düzenliyoruz."
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 12:16 Kaynak: AA
Fatsa, Ordu, Güncel
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