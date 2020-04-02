Ordu'da kıraathane olarak kullanılan evde 13 kişi yakalandı - Son Dakika

Ordu'nun Ünye ilçesinde kıraathane gibi kullanılan bir eve düzenlenen baskında 13 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kahvehane gibi mekanların kapatılmasının ardından Gölevi Mahallesi'nde kıraathane gibi kullanıldığı tespit edilen eve baskın yaptı.

Kiraladığı evi kıraathane olarak işleten Y.O. ile birlikte toplam 13 kişi yakalandı.

Gözaltına alınanlardan uyuşturucudan hükümlü cezaevi firarisi Y.K, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Emniyetteki ifadeleri sonrası idari para cezası uygulanarak serbest bırakılan diğer 12 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.