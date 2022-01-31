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Ordu'da Kış Festivali - Son Dakika

Ordu'da Kış Festivali

31.01.2022 18:55

- Ordu'da Kış Festivali Ordu'nun en büyük yaylalarından biri olan Aybastı Perşembe Yaylası'nda düzenlenen Kış Festivali'nde birbirinden renkli görüntüler oluştu Ordu'nun menderesleriyle ünlü doğa harikası Perşembe Yaylası'nda Kış Festivali düzenlendi.

- Ordu'da Kış Festivali

Ordu'nun en büyük yaylalarından biri olan Aybastı Perşembe Yaylası'nda düzenlenen Kış Festivali'nde birbirinden renkli görüntüler oluştu

ORDU - Ordu'nun menderesleriyle ünlü doğa harikası Perşembe Yaylası'nda Kış Festivali düzenlendi. Yoğun katılımın olduğu festival renkli görüntülere sahne oldu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Aybastı Belediyesi tarafından ikincisi düzenlenen ve soğuğa rağmen Ordu ve çevre illerden katılımın olduğu festivale katılanlar doyasıya eğlendi. Renkli görüntülerin yaşandığı festivalde vatandaşlar davul zurna eşliğinde horonlar oynadı, el yapımı kızaklarla kayak yaptı. Off-road, kano ve güreş gösterileriyle de eğlencenin doruk noktasına çıktığı festivalde vatandaşlara yöresel ürünler ikram edildi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, yaptığı konuşmada, Perşembe Yaylası'nın menderesleriyle ünlü bir yayla olduğunu ile getirdi. Güler, yaylanın dört mevsim yerli ve yabancı turistlerce ziyaret edildiğini kaydetti. Çok güzel bir festival yapıldığını vurgulayan Güler, dolu dolu bir organizasyonun başarıyla tamamladığını, festivallilerin bu yıl başka ilçelerde devam edeceğini söyledi.

Ordu'da Kış Festivali
Ordu'da Kış Festivali
Ordu'da Kış Festivali

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Perşembe Yaylası, Festival, Aybastı, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ordu'da Kış Festivali - Son Dakika


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