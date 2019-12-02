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Ordu'da kış lastiği denetimleri

6 saat önce

Ordu'da kış lastiği takmayan sürücülere karşı denetim başlatıldı.

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Ordu'da kış lastiği takmayan sürücülere karşı denetim başlatıldı.


Ordu İl Jandarma Komutanlığı Sorumluluk Bölgesinde, kış lastiği kullanmamaktan kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla denetim yapıldı. Ordu İli Uluslararası Devlet Karayolu (D-010-17 ve D-010-18) ile bağlantılı özellikle güneyde kalan ilçelere ait Altınordu- Ulubey, Gürgentepe-Ulubey, Fatsa- Kumru, Ünye- İkizce ve Ünye- Akkuş kara yollarında 535 araç kontrol edilirken 37 araç sürücüsüne kış lastiği kullanmamak ve diğer trafik ihlallerinden dolayı idari para cezası uygulandı.


Yetkililer, vatandaşların kara yolunda güven içerisinde seyahat edebilmelerini sağlamak, trafik kazalarını azaltmak, trafik kazalarından kaynaklanan ölüm ve yaralanmaları asgari düzeye indirmek amacıyla kış lastiği denetimlerinin devam edeceğini belirtti.


Yetkililer ayrıca sürücülerin özellikle güney ilçelere ait kara yolu güzergahlarının tek şeritli ve virajlı olması nedeniyle trafik kural ve yasaklarına uymalarının önem arz ettiğine dikkat çekti. - ORDU

İkizce, Ulubey, Fatsa, Ordu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 05:03 Kaynak: İHA
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