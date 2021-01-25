Ordu'da kısıtlama günlerine uymayanlara yönelik denetimler artırılacak - Son Dakika

Ordu'da kısıtlama günlerine uymayanlara yönelik denetimler artırılacak

25.01.2021 17:27
Ordu'da kısıtlama günlerine uymayanlara yönelik denetimler artırılacak, System.String[]

Ordu Valisi Tuncay Sonel, sokağa çıkma kısıtlaması olduğu günlerde ve saatlerde, bu kısıtlamaya uygun hareket edilmediğini gözlemlediklerini belirterek, "Bunun için de daha etkin denetimler yapacağız. Emniyet ve jandarma birimlerimiz, şok yol denetimleri yapacak.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, sokağa çıkma kısıtlaması olduğu günlerde ve saatlerde, bu kısıtlamaya uygun hareket edilmediğini gözlemlediklerini belirterek, "Bunun için de daha etkin denetimler yapacağız. Emniyet ve jandarma birimlerimiz, şok yol denetimleri yapacak." dedi.

Vali Tuncay Sonel, başkanlık ettiği "Kovid-19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgını ile mücadelede rehavete yer verilmeyeceğini söyledi.

Salgınla mücadelede yaşanacak rehavetin vaka sayılarının artmasına neden olduğuna dikkati çeken Sonel, şunları kaydetti:

"O sebeple sahadaki denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz. Denetimlerimizi daha da hissedilir hale getireceğiz. Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu günlerde ve saatlerde, bu kısıtlamaya uygun hareket edilmediğini gözlemliyoruz. Bunun için de daha etkin denetimler yapacağız. Emniyet ve jandarma birimlerimiz, şok yol denetimleri yapacaklar. Vatandaşlarımızdan ricamız, onların sağlığı için belirlenen kurallara riayet etmeleridir. Aşı çalışmalarının sürdürüldüğü bugünlerde biraz daha dişimizi sıkmalıyız. Bu mücadeleyi hep birlikte vereceğiz ve başaracağız."

Toplantıda, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Fatih Aydın, Ordu'nun koronavirüs tablosuna ilişkin detaylı sunum yaptı.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya katılan kaymakamlar da salgınla ilgili yürütülen çalışmalar ve yapılması gerekenler konusunda görüş, düşünce ve önerilerini dile getirdi.

Jandarma, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ordu'da kısıtlama günlerine uymayanlara yönelik denetimler artırılacak - Son Dakika


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