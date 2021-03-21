Ordu'da kısıtlama sessizliği - Son Dakika

Ordu'da kısıtlama sessizliği
21.03.2021 13:59
Vaka sayılarında yüksek riskli illerden biri olan Ordu'da, hafta sonu kısıtlamasında sokak ve caddeler ıssız kaldı.
Vaka sayılarında yüksek riskli illerden biri olan Ordu'da, hafta sonu kısıtlamasında sokak ve caddeler ıssız kaldı.
Türkiye'de korona virüs vakalarının artış gösterdiği illerden birisi olan Ordu'da diğer riskli bölgelerde de olduğu gibi pazar günü kısıtlamalar devam ediyor. Ordu'nun en işlek cadde ve sokaklarında cumartesi günü görülen insan yoğunluğu, kısıtlama gününde yerini sessizliğe bıraktı. Havaların da yağışlı olduğu Ordu'da, sahil bandında ve karayolunda insan ve araç yoğunluğu yaşanmazken, bazı işletmeler ise paket servis hizmetlerini sürdürdü. - ORDU
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