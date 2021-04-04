Ordu'da kısıtlama sessizliği - Son Dakika

Vaka sayısına göre yüksek riskli iller arasında yer alan Ordu'da, hafta sonu kısıtlamasının ikinci gününde sokak ve caddeler ıssız kaldı.

Türkiye'de korona virüs vakalarının artış gösterdiği illerden biri olan Ordu'da ve diğer riskli bölgelerde hafta sonu kısıtlamalar devam ediyor. Ordu'nun en işlek cadde ve sokaklarında hafta içi görülen insan yoğunluğu, kısıtlama gününde yerini sessizliğe bıraktı. Güneşli havaya rağmen sahil bandında ve karayolunda insan ve araç yoğunluğu yaşanmazken, bazı işletmeler ise paket servis hizmetlerini sürdürdü. - ORDU