Ordu'da kitap fuarı açıldı

Ordu Büyükşehir Belediyesince düzenlenen kitap fuarının açılışı gerçekleştirildi.

Vali Tuncay Sonel, Ordu Kültür Sanat Merkezi'nin bulunduğu alanda organize edilen fuarın açılışında, fuarın Ordu'ya ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

Fuarın 9 gün süreceğini belirten Sonel, "Herkesin gelip birbirinden ünlü yazarlarla tanışmasını, kitap fuarının tadını çıkarmasını istiyoruz. Ordu'muzun 19 ilçesiyle bu organizasyonu çok önemsiyoruz. Emek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ise fuarda çok sayıda yayınevi ve birbirinden değerli şair ve yazarın buluşacağını söyledi.

Güler, Ordu'da bir günlük ya da bir haftalık fuarlar değil, 4 mevsim kitap fuarının açılacağının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bu bizim başlattığımız yeşil ekonomiyle ilgili faaliyetlerimizin temeli olacak. Burada kültür faaliyetlerimizle Ordu'yu çok canlı bir hale getirdik. Şimdi de kitap fuarına gelen düşünürlerle, yazarlarla Ordu'muzu daha da zenginleştireceğiz. Ordu buradan bütün bölgeye, ülkemize yeni umutlar, mesajlar gönderecek. Bu bakımdan fuarımız bizim için çok anlamlı. Program kapsamda söyleşiler de düzenlenecek."

Güler, herkesi 29 Mayıs'a kadar ziyarete açık olacak fuara davet ederek, "Kitapları alıp rafımıza koymak değil, kafamıza, gönlümüze koymalı ve hayatımıza entegre etmeliyiz." diye konuştu.