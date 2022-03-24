Ordu'da kız arkadaşını öldüren şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Ordu'da kız arkadaşını öldüren şahıs tutuklandı

24.03.2022 22:55
Ordu'da kız arkadaşını öldüren şahıs tutuklandı

Ordu'da birlikte yaşadığı kadını boğarak öldüren zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ordu'da birlikte yaşadığı kadını boğarak öldüren zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Altınordu ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde dün gece meydana gelen olayda, Sinan Şimşek (36), doğum gününü kutlamak için kız arkadaşı Eda Evli (22) ile yaşadığı evde buluştu. Sabaha karşı tartışan çift sonrasında kavga etti, Eda Evli Sinan Şimşek'e ait cep telefonuna KADES uygulamasını indirerek yarım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri kadını ip benzeri bir cisim ile boğulmuş ve ağır yaralı olarak buldu. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti, bugün toprağa verildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sinan Şimşek çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU

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Bahçelievler Mahallesi, Altınordu, Doğum, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da kız arkadaşını öldüren şahıs tutuklandı - Son Dakika


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