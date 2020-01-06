Ordu'da kızak şenliği - Son Dakika
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Ordu'da kızak şenliği

7 saat önce

Kış turizminin yeni gözdelerinden Ordu'da hafta sonu 3 yaylada kızak şenliği düzenlendi.

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Kış turizminin yeni gözdelerinden Ordu'da hafta sonu 3 yaylada kızak şenliği düzenlendi. Festivalde 7'den 70'e binlerce insan karın keyfini çıkardı.


Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen ve Ordu'da ilk defa yapılan kızak şenliği; Aybastı Perşembe Yaylası, Mesudiye Keyfalan Yaylası ve Akkuş Argan Yaylası'nda gerçekleştirildi. 3 ayrı parkurda düzenlenen şenlikte Ordu Büyükşehir Belediyesinin servis ve destek imkanlarıyla pist alanına gelen 7'den 70'e herkes karın keyfini doyasıya çıkardı. Menderesleriyle ünlü Aybastı Yaylası'nda kano yarışları, kano kayak, snowboard ve kızakla kayak etkinlikleri gerçekleştirildi. Daha sonrasında ateş başında çay ve mangal ikramı yapıldı.


"Dünya harikası olan bu yeri herkes görecek"


Bundan sonra Aybastı'nın bambaşka olacağını dile getiren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Perşembe Yaylası'nı kış mevsiminde bir çekim merkezi haline getirmek istiyoruz. Bu anlamda da çok önemli adımlar attık. Bundan sonra üşümek ve eve çekilmek yok. Buralarda kayakçılar olacak, mendereslerinde yarışan kanocular olacak. Dünya harikası olan bu yeri herkes görecek. Buralara bungalovlar yapacağız. Bundan sonra Aybastı bambaşka olacak" dedi.


Doyasıya karın tadını çıkardılar


Kızak şenliklerinde karın zevkini çıkaran vatandaşlar, "Bizler için çok güzel bir organizasyon oldu. Doyasıya karın tadını çıkardık. Burada güzel anılar biriktirdik" şeklinde konuştular. - ORDU

Perşembe Yaylası, Aybastı, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 10:32 Kaynak: İHA
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