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Ordu'da "Kızılay Butik" hizmeti

1 saat önce

Türk Kızılay Ünye Şubesi tarafından açılan "Kızılay Butik" ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor.

Ordu'da

Türk Kızılay Ünye Şubesi tarafından açılan "Kızılay Butik" ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor.

Türk Kızılay Ünye Şube Başkanı İsmet Küçükoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şubeye gelerek kayıtlarını oluşturan ihtiyaç sahibi kişilerin butikten kıyafetlerini alabileceğini söyledi.

Kıyafetlerin Kızılay Genel Merkezinden geldiğini belirten Küçükoğlu, "Yaklaşık 7 ay önce genel kurul toplantımızı yaparak Türk Kızılay Ünye Şubesini yeniden canlandırdık. Hizmeti en hızlı, en kolay ve daha çok ihtiyaç sahibine ulaştırmak için Kızılay Butik projesini hayata geçirdik." dedi.

Tüm ürünlerin yeni olduğura dikkati çeken Küçükoğlu, şöyle devam etti:

" Türkiye'deki büyük tekstil firmaları bu ürünleri Kızılay Genel Merkezine bağışlıyor. Genel merkez de bunları ülke genelinde tüm şubelerine dağıtıyor. Biz de bu imkanları kullanarak ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırıyoruz. Bunun dışında Ünye'den de bu şekilde katkı sağlayan firma ve hayırseverler var, onlara da teşekkür ederiz."

Küçükoğlu, Kızılay Butik projesini geliştirerek gıda ürünlerinde de böyle bir çalışma yapmak istediklerini, bu konuda hayırseverlerden destek beklediklerini kaydetti.

Kızılay, Ünye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:48 Kaynak: AA
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