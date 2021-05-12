Ordu'da Kızılay ekipleri kabir ziyareti yapamayan vatandaşlar için mezarlıkları temizleyerek dua etti - Son Dakika

Ordu'da Kızılay ekipleri kabir ziyareti yapamayan vatandaşlar için mezarlıkları temizleyerek dua etti

12.05.2021 15:57
Ordu'da Kızılay ekipleri kabir ziyareti yapamayan vatandaşlar için mezarlıkları temizleyerek dua etti, System.String[]

Türk Kızılay Ordu Şubesi ekiplerince, sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı Ramazan Bayramı arifesinde yakınlarının mezarına gidemeyen vatandaşlar için mezarlıklar temizlenerek, dualar edildi.

Türk Kızılay Ordu Şubesi ekiplerince, sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı Ramazan Bayramı arifesinde yakınlarının mezarına gidemeyen vatandaşlar için mezarlıklar temizlenerek, dualar edildi.

Kızılay Ordu Şubesi tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında, gönüllü din görevlileri, Altınordu ilçesindeki şehir mezarlığına gitti.

Burada Kur'an-Kerim okuyan ve dualar eden gönüllüler, aynı zamanda mezarların bakımlarını da yaptı.

Türk Kızılay Ordu Şube Başkanı Birnur Fatma Enginyurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı vatandaşların mezar ziyareti yapamadığına değinerek, Kızılay olarak bu duruma kayıtsız kalmadıklarını söyledi.

Kızılay olarak, vatandaşların ölen yakınlarını ziyaret ederek kabir başında dua ettiklerini ve mezar temizliği yaptıklarını belirten Enginyurt, "Bu kapsamda gönüllü din görevlilerimizle birlikte mezar ziyaretleri yaparak dualar okuduk. Bazı arkadaşlarımız mezarları suladı, bazıları ise mezarların bakımlarını yaptı. Kızılay olarak vatandaşlarımızın yerine getiremediği kabir ziyaretlerini biz yerine getirdik." dedi.

Kızılay, Ordu, Türk, dua, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ordu'da Kızılay ekipleri kabir ziyareti yapamayan vatandaşlar için mezarlıkları temizleyerek dua etti - Son Dakika


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