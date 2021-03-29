Ordu'da komşusunun kapısını benzin döküp yakan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Ordu'da komşusunun kapısını benzin döküp yakan şüpheli yakalandı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde komşusunun dış kapısını benzinle ateşe veren şüpheli yakalandı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde komşusunun dış kapısını benzinle ateşe veren şüpheli yakalandı. Alınan bilgiye göre, ilçenin Güvercinlik Mahallesi'ndeki bir sitede, C.G, henüz belirlenemeyen sebeple üst kat komşusunun dış kapısını benzin dökerek ateşe verdi. Durumun fark edilmesi üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ile jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, şüpheli C.G. gözaltına alındı.

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