Ordu'da konserde çıkan kavgada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Ordu'da konserde çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

09.06.2022 23:32
Ordu'da konserde çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

Ordu'da düzenlenen konserde çıkan 2 farklı kavgada 4 kişi bıçakla hafif şekilde yaralandı.

Ordu'da düzenlenen konserde çıkan 2 farklı kavgada 4 kişi bıçakla hafif şekilde yaralandı.

19 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen konser etkinliğinde iki farklı grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sonucu T.A. ve B.G. isimli şahıslar bıçakla birbirlerini yaraladı.

Diğer kavgada ise A.D. ile H.Ö. isimli şahıslar bıçakla hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından çeşitli hastanelere götürüldü. - ORDU

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KAHRAMANMARAŞ - İki aile arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı KAHRAMANMARAŞ - İki aile arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'da konserde çıkan kavgada 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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