Ordu'da konserde çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

Ordu'da düzenlenen konserde çıkan 2 farklı kavgada 4 kişi bıçakla hafif şekilde yaralandı.
19 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen konser etkinliğinde iki farklı grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sonucu T.A. ve B.G. isimli şahıslar bıçakla birbirlerini yaraladı.
Diğer kavgada ise A.D. ile H.Ö. isimli şahıslar bıçakla hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından çeşitli hastanelere götürüldü. - ORDU
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