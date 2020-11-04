Ordu'da kontrol noktasında uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Ordu'da kontrol noktasında uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 2 şüpheli tutuklandı
04.11.2020 22:17
Ordu'da, kontrol noktasında durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Ordu'da, kontrol noktasında durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Gülyalı ilçesi Turnasuyu Mahallesi'nde dün polis kontrol noktasında ekiplerce durdurulan araçta 1 kilogram bonzai ile 490 uyuşturucu hap bulunması üzerine gözaltına alınan 3 kişinin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Ordu Adliyesine sevk edilen zanlılardan R.A.U. ile T.T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika Son Dakika: Trump, geride olduğu Wisconsin Eyaleti'nde oyların yeniden sayılmasını talep etti ABD başkanlığına adaylığını koyan rapçi Kanye West, gözünü 2024 seçimine dikti Hakkari'deki hain saldırıda şehit düşen işçinin kanı yerde kalmadı DEVA ve Gelecek Partisi 'Millet İttifakı'na katılacak mı? Kılıçdaroğlu'ndan kulisleri hareketlendiren sözler Trump mı, Biden mı? Hükümetten "ABD seçimlerinde kim kazanırsa Türkiye'ye yarar?" sorusuna yanıt Güzel model Brenda Patea: Alexander Zverev'den hamileyim Oy sayımı süren ABD seçimlerinde kabus senaryosu gerçek oldu İzmir'de depremin ardından iki ayrı noktada yer altından sıcak su çıkmaya başladı