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Ordu'da koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika

Ordu'da koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı

12.01.2022 17:19
Ordu'da koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı

Ordu Valisi Tuncay Sonel başkanlığında, yeni yılın ilk İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Ordu Valisi Tuncay Sonel başkanlığında, yeni yılın ilk İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Sonel, Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, 2022 yılının herkese sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini temenni etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, bakanların destekleriyle 2021 yılı sonu itibarıyla Ordu'daki yatırım projesi sayısının 370 olduğunu anlatan Sonel, "Bunların 88'i Ordu Büyükşehir Belediyemize, 71'i ilçe belediyelerimize, 211'i de yine burada bulunan yatırımcı kuruluşlarımıza ait. Bunların toplam miktarı 8 milyar 455 milyon lira." dedi.

Sonel, Ordu'ya yapılan yatırımlar ve verilen destekler için Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Yasaklı ırklarla ilgili bilgilendirmede bulunuldu

Doğa Koruma ve Milli Parklar Samsun Bölge Müdürü Halim Özdemir, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu hakkında hatırlatmada bulundu.

7332 sayılı kanunla 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununda değişiklik ve eklemeler yapıldığını belirten Özdemir, şöyle devam etti:

"Bunlardan önemli olanlardan biri de yasaklı ırklarla ilgili bölümdür. Kanunda ismi geçen Pitbull Terrier, Fila Brasilerio, Dogo Argentino, Japanese Tosa türlerine ilaveten genelge ile Amerikan Staffordshire Terrier ve Amerikan Bully köpekleri de yasaklı ırklar kapsamına alınmış olup yurda sokulması da dahil olmak üzere bunlarla ilgili her türlü iş ve işlem yasaklanmıştır. Bu yasaklara uymayanlar hakkında da 2022 yılı rakamlarına göre 14 bin 900 lira idari para cezası, sokağa salanlar hakkında da idari para cezası uygulanmaktadır."

Kanunun çıktığı tarih olan 14 Temmuz 2021'dan itibaren 6 ay içerisinde kısırlaştırılarak, Tarım ve Orman il ve ilçe müdürlükleri nezdinde müracaat ederek, PETVET sistemine kaydettirenlerin, kendileri adına sahiplenenlerin istisna kapsamına alındığını anımsatan Özdemir, bu şartı yerine getirilenlerin de tasmasız ve ağızlıksız dolaştırmanın yine yasak olduğunu aktardı.

Tasmalı ve ağızlıklı olsa bile insanların toplu olduğu yerlerde, çocuk parklarında, çocuk oyun alanlarında bulundurulmasının yasak olduğunu vurgulayan Özdemir, "Bunun da bir istisnası var, hamile olan köpeklerle ilgili olarak da hamileliğin sona ermesinden itibaren 4 ay sonra annenin ve yavruların da kısırlaştırılarak yine PETVET sistemine kaydedilmesi kaydıyla kısmi bir istisna tanınmıştır. 14 Ocak itibarıyla bu süre bitiyor. Bu yüzden hatırlatma ihtiyacı duyduk." diye konuştu.

Özdemir, "Aynı kanunda nüfusu 75 bin ve üzeri olan il ve ilçelerde 2022 yılı sonuna kadar, nüfusu 25 bin ve üstü olanlarda da 2014 yılı sonuna kadar hayvan bakımevi yapılma zarureti getiriliyor. Bunu da ilgili yerel yönetimlere hatırlatmak istedim." dedi.

Toplantıda, ilçe belediye başkanları, ilçelerinde yürütülen proje ve yatırımların son durumları hakkında bölge müdürlerinden bilgi aldı.

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Tuncay Sonel, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ordu'da koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika


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