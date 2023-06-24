Ordu'da köpek sesinden korkan 2 çocuğa otomobil çarptı - Son Dakika
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Ordu'da köpek sesinden korkan 2 çocuğa otomobil çarptı

24.06.2023 11:15

Ordu'nun Altınordu ilçesinde köpek havlamasından korkan 2 çocuk yola fırlayınca otomobil çarptı. Olayda çocuklar hafif şekilde yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde çocukların köpekten kaçtığı ve otomobilin çarptığı anlar yer alıyor.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde başıboş sokak köpeklerinin havlamasından korktuğu için yola fırlayan 2 çocuğa otomobil çarptı. Çocuklar hafif şekilde yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

HAVLAMA SESİ KORKUTTU

Bahçelievler Mahallesi üzerinde arkadaşlarıyla sokakta yürüyen Emir O. ile Eren O. bir binanın bahçesinde havlayan köpek sesiyle telaşlanıp yola atladı. Bu esnada köpekten kaçmak isteyen 2 çocuğa, F.T. isimli sürücünün kullandığı otomobil çarptı.

Başıboş sokak köpeklerinden kaçan çocuklar, otomobilin altında kaldı

O ANLAR KAMERADA

Kazada hafif şekilde yaralanan 2 çocuk hastaneye kaldırıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde çocukların köpekten kaçtığı ve otomobilin çarptığı anlar yer alıyor.

Kaynak: İHA
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Altınordu, Ordu, Güncel, Son Dakika

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