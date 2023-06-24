Ordu'da köpek sesinden korkan 2 çocuğa otomobil çarptı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde başıboş sokak köpeklerinin havlamasından korktuğu için yola fırlayan 2 çocuğa otomobil çarptı. Çocuklar hafif şekilde yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Bahçelievler Mahallesi üzerinde arkadaşlarıyla sokakta yürüyen Emir O. ile Eren O. bir binanın bahçesinde havlayan köpek sesiyle telaşlanıp yola atladı. Bu esnada köpekten kaçmak isteyen 2 çocuğa, F.T. isimli sürücünün kullandığı otomobil çarptı.
Kazada hafif şekilde yaralanan 2 çocuk hastaneye kaldırıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde çocukların köpekten kaçtığı ve otomobilin çarptığı anlar yer alıyor.
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