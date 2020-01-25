Ordu'da korkutan yangın: Bina alev alev yandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ordu'da korkutan yangın: Bina alev alev yandı - Son Dakika

Ordu'da korkutan yangın: Bina alev alev yandı

6 saat önce

Ordu'nun Fatsa ilçesinde metruk bina alev alev yandı.

Ordu'da korkutan yangın: Bina alev alev yandı, System.String[]

Ordu'nun Fatsa ilçesinde metruk bina alev alev yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, içeride kimsenin olmadığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Sakarya Mahallesi, Atatürk Caddesi'nde bulunan terk edilmiş bir binada henüz bilinmeyen bir sebeple yangında çıktı. Binadan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar yangına müdahale etmek istese de başarılı olamadı.

SAĞLIK EKİPLERİ DE SEVK EDİLDİ

Yangın kısa sürede bütün binayı sararken, mahalle sakinleri itfaiye ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri sokak içerisinde önlem alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yanan evin içinde birilerinin olma ihtimaline karşı olay yerine sağlık ekipleri de yönlendirildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler yangını çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

VATANDAŞLAR TAKİPÇİLERİNE CANLI YAYIN YAPTILAR

Öte yandan çıkan yangını itfaiye ekiplerinin söndürdüğü esnada olayı anbean vatandaşlar da canlı yayın yaparak olay yerinden takipçileri ile paylaştılar.

(Ahmet Altay/İHA)

İtfaiye, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 06:55 Kaynak: İHA
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