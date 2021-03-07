Ordu'da korona virüs sessizliği - Son Dakika

Ordu'da korona virüs sessizliği
07.03.2021 15:57
Vaka sayılarında yüksek riskli illerden olan Ordu'da, hafta sonu kısıtlamasında sokak ve caddeler ıssız kaldı.
Vaka sayılarında yüksek riskli illerden olan Ordu'da, hafta sonu kısıtlamasında sokak ve caddeler ıssız kaldı.
Türkiye'de korona virüs vakalarının artış gösterdiği illerden biri olan Ordu'da diğer riskli bölgelerde de olduğu gibi pazar günü kısıtlamalar devam ediyor. Ordu'nun en işlek cadde ve sokaklarında cumartesi günü görülen insan kalabalığı, kısıtlama gününde yerini sessizliğe bıraktı. Havaların da yağışlı olması nedeniyle kentin en işlek caddeleri, sahil bandında ve karayolunda insan ve araç yoğunluğu yaşanmazken, bazı işletmeler ise paket servis hizmetlerini sürdürdü. - ORDU
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