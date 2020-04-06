Ordu'da korona virüs tedavisi tamamlanan hastalar alkışlarla taburcu edildi - Son Dakika

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Ordu'da korona virüs tedavisi tamamlanan hastalar alkışlarla taburcu edildi
6 saat önce
Ordu'da korona virüs tedavisi tamamlanan hastalar alkışlarla taburcu edildi Ordu'da özel bir hastanede korona virüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 3 kişi çiçek ve sağlık çalışanlarının alkışlarıyla evlerine uğurlandı.
Ordu'da korona virüs tedavisi tamamlanan hastalar alkışlarla taburcu edildi
ORDU - Ordu'da özel bir hastanede korona virüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 3 kişi çiçek ve sağlık çalışanlarının alkışlarıyla evlerine uğurlandı.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir özel hastanede korona virüs (kovid- 19) tedavi gören 2 kadın ve 1 erkek hasta sağlığına kavuşarak taburcu oldular. Hastane sahip ve çalışanları taburcu olan hastaları kırmızı gül ve alkışlarla evlerine uğurladı.
Taburcu edilen 3 hastanın, 14 gün boyunca evlerinde karantinada tutulacakları öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 08:06 Kaynak: İHA
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