Ordu'da korona virüsünü yenen 3 hasta alkışlarla taburcu edildi - Son Dakika

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Ordu'da korona virüsünü yenen 3 hasta alkışlarla taburcu edildi
6 saat önce
Ordu'da özel bir hastanede korona virüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 3 kişi, çiçek ve sağlık çalışanlarının alkışlarıyla evlerine uğurlandı.
Ordu'da özel bir hastanede korona virüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 3 kişi, çiçek ve sağlık çalışanlarının alkışlarıyla evlerine uğurlandı.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir özel hastanede korona virüs (Covid- 19) tedavisi gören 2 kadın ve 1 erkek hasta sağlıklarına kavuşarak taburcu oldu. Hastane sahibi ve çalışanları, taburcu olan hastaları kırmızı gül ve alkışlarla evlerine uğurladı. Taburcu edilen 3 hastanın 14 gün boyunca evlerinde karantinada tutulacakları öğrenildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 07:50 Kaynak: İHA
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