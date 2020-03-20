Son Dakika › Güncel › Ordu'da koronavirüs tedbiri nedeniyle banklar kaldırıldı - Son Dakika
Ordu'da koronavirüs tedbiri nedeniyle banklar kaldırıldı
27 dakika önce
Ordu'da belediye ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bankları kaldırdı.
Ordu'da belediye ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bankları kaldırdı.
Büyükşehir Belediyesi tarafından koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için tedbirler artırıldı.
Ekipler, kentin çeşitli noktalarında beton zemine montajlı bankları sökerek, bulundukları yerden kaldırdı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Twitter hesabından, "Şehir merkezimizdeki tüm banklar Ordu Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz tarafından geçici olarak kaldırıldı." paylaşımında bulundu.
Öte yandan, Altınordu Belediyesi de sokak ve caddelerde dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 05:30 Kaynak: AA
Son Dakika Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı, virüsü durdurabilecek 77 kimyasal buldu Koronavirüs yüzünden kan stokları azalan Kızılay çağrı yaptı: Kan bağışında virüs bulaşmaz Dünya Sağlık Örgütü "20 koronavirüs aşısı geliştirildi" deyip aşının çıkacağı tarihi verdi Cuma namazı için camiye giden vatandaşlar kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü