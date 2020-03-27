Ordu'da koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Ordu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğunluğun olduğu tüm cadde ve sokakların yıkandığı belirtildi.

Altınordu, Ünye ve Fatsa ilçelerindeki hastanelerde dezenfekte ve yıkama işlemi gerçekleştirildiği vurgulanan açıklamada, Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Süleyman Ekşi'nin, şu ifadeleri yer aldı:

"İl genelinde bulunan tüm atık su arıtma tesislerinin deşarj sularını düzenli olarak klor ile dezenfeksiyon işlemine tabi tuttuk. Kovid-19 salgını nedeniyle dezenfeksiyon konusuna özellikle hassasiyet gösteriyoruz."

Kovid-19'un yayılımının önlenmesi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik meyve sebze hallerine de yeni düzenleme getirildiği anımsatılan açıklamada, Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerindeki hallerde satış işlemlerinin salı, perşembe ve pazar günleri 04.00-17.00 saatleri arasında yapılacağına dikkat çekildi.

Ekiplerin, hallerin temizliğini satış yapılmayan günlerde gerçekleştireceği kaydedildi.