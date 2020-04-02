Ordu'da koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Ordu'da koronavirüs tedbirleri
7 saat önce
Caddeden görüntüler Polis noktaları Bariyerler Ordu'da koronavirüs tedbirleriORDU - Ordu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sürüyor.
Caddeden görüntüler
Polis noktaları
Bariyerler Ordu'da koronavirüs tedbirleri
ORDU - Ordu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sürüyor.
Ordu Valiliği, vatandaşların sağlığının korunması amacıyla bazı tedbirler aldı.
Bu kapsamda, Altınordu ilçesindeki işlek yerlerden Süleyman Felek ve Sırrıpaşa caddelerinin giriş ve çıkış noktalarına bariyer yerleştirilerek, polis kontrol noktaları oluşturuldu.
Buradan vatandaşların geçişleri kontrollü şekilde sağlanırken, caddede işi olmayanlara ise izin verilmiyor.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 01:58 Kaynak: AA
Son Dakika Son Dakika: Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat: Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmamalıyız Kovid-19 nedeniyle 9 ülkede 125 Türk vatandaşı hayatını kaybetti Üvey kardeşlerin bilgisayar kavgası kanlı bitti: 1'i ağır 2 yaralı Bakan Çavuşoğlu: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle 124 Türk vatandaşı hayatını kaybetti