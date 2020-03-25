Son Dakika › Güncel › Ordu'da koronavirüs tedbirleri kapsamında ganyan bayileri kapatıldı - Son Dakika
Ordu'da koronavirüs tedbirleri kapsamında ganyan bayileri kapatıldı
6 saat önce
Ordu Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ganyan bayilerinin de kapatıldığını duyurdu.
Ordu Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ganyan bayilerinin de kapatıldığını duyurdu.
Vali Seddar Yavuz, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'deki at yarışlarının durdurulması vesilesiyle ganyan bayilerinin kapatılmasına karar verildiğini belirterek, "Vatandaşlarımızın bu mekanlarda toplanarak, koronavirüs salgının yayılmasına sebep olabilecekleri değerlendirildiğinden kapatılma kararı alınmıştır." ifadesini kullandı.
Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan kararlara vatandaşların hassasiyetle riayet etmesini isteyen Yavuz, kapatılma kararının ganyan bayi olarak tabir edilen mekanlara tebliğ edildiğini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 12:06 Kaynak: AA
Son Dakika İstanbul'da koronavirüs günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günler için tasarrufa dikkat Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı Koronavirüs teşhisinde yeni umut: Akciğer röntgeni ile virüs tespiti yapabilen yapay zeka geliştirildi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı