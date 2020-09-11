Ordu'da koronavirüsle mücadelede - Son Dakika

Ordu Büyükşehir Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesinin koronavirüsle mücadele noktasındaki çalışmalarını 19 ilçede sürdüreceği belirtildi.

Açıklamada, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Sefa Okutucu'nun şu ifadelerine yer verildi:

"Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Hilmi Güler'in himayelerinde mücadelemizi 19 ilçemize yayma kararı aldık. İki ayrı ekibimiz belirli periyotlarla 19 ilçemizde dezenfekte ve temizlik çalışmaları gerçekleştirecek. 1 Mart'tan bu yana Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi olarak 14 bin 423 adet toplu taşıma aracında dezenfekte çalışması gerçekleştirdik. Bu çalışmayı 19 ilçemizde gerçekleştirdiğimizde bu rakam daha da yukarıya çıkacaktır."