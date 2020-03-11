Ordu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında "Koronavirüsten Korunmak İçin Önleyici Tedbirler Toplantısı" gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Seddar Yavuz başkanlığındaki toplantıda, Sağlık Bakanlığı'nın ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda, bugüne kadar yapılagelen halkı bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları değerlendirildi.

Valilik Toplantı Salonu'ndaki toplantıda, bugüne kadar yapılan çalışmalar, alınan tedbirler ve bundan sonra alınması gereken ilave tedbirler gözden geçirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri tarafından koronavirüsten korunmanın yolları konusunda sunum yapıldı.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Ekrem Ballı, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, İl Sağlık Müdürü Mustafa Kasapoğlu, İl Müftüsü Mürsel Öztürk, İl Milli Eğitim Müdürü Kutlu Tekin Baş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, İl Göç İdaresi Müdürü Abdulkadir Katırcıoğlu, DHMİ Ordu- Giresun Havalimanı Müdürü Zeki Şensoy katıldı.