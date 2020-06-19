Ordu'da Kovid-19'la mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Ordu'da Kovid-19'la mücadele çalışmaları sürüyor

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde, hayatı kolaylaştıracak pek çok yatırımı hayata geçirdiklerini bildirdi.

Ordu'da Kovid-19'la mücadele çalışmaları sürüyor, System.String[]

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde, hayatı kolaylaştıracak pek çok yatırımı hayata geçirdiklerini bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadele çerçevesinde "11 Mart'tan bu yana adeta seferberlik ilan eden" Ordu Büyükşehir Belediyesinin, il genelinde başarılı bir çalışma sergilediği belirtildi.

Salgın sürecinin en az hasarla atlatılması için vatandaşlara sürekli "Evde kal" çağrısında bulunulduğu anımsatılan açıklamada, hiçbir vatandaşın mağdur olmaması adına yardım ve destek hizmetlerinin de geniş yelpazede sürdürüldüğü vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güler, Kovid-19'la mücadele kapsamında dezenfeksiyondan sosyal yardımlara, ulaşımdan alt ve üstyapıya kadar hayatı kolaylaştıracak pek çok yatırımı hayata geçirdiklerini aktardı.

Zabıta ekiplerinin, bu süreçte denetimlerini aralıksız sürdürerek önemli bir görev üstlendiklerini anlatan Güler, "Ekiplerimiz hayatı kolaylaştıracak, halkın sağlığını koruyacak birçok çalışmaya imza attı. Zabıta ekiplerimiz, 11 bin 618 iş yeri, 385 fırın aracı, 480 toplu taşıma aracı ve AVM'lerde günlük denetimlerde bulundu. Ayrıca 23 bin 181 ateş ölçümü yaparken 23 bin maske dağıtımı ve halkı bilgilendirici 15 bin broşür dağıtarak dev bir çalışma yaptılar." ifadelerini kullandı.

Güler, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan kararlar doğrultusunda toplum sağlığının korunması ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla çalışmaların devam ettiğine işaret etti.

Çalışmaların aynı kararlılıkla ve tavizsiz sürdürüleceğinin altını çizen Güler, şunları kaydetti:

" Ordu Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü ve diğer paydaş kurum yetkilileri ile birlikte vatandaşların yoğun tercih ettiği ürünlerde fiyat, fatura, ürün sahtekarlığı, son kullanma tarihleri ve hijyen kontrollerimizi yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Halkın sağlığı ve salgının yaygınlaşmasını önlemek üzere Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerimizce çalışmalar ve denetimler aynı kararlılıkla devam edecek."

Mehmet Hilmi Güler, Zabıta, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 08:57 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ordu'da Kovid-19'la mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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