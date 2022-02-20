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Ordu'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden çocuk toprağa verildi - Son Dakika

Ordu'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden çocuk toprağa verildi

20.02.2022 16:43
Ordu'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden çocuk toprağa verildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitiren Ordulu 16 yaşındaki Gürkan Temiz, son yolculuğuna uğurlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitiren Ordulu 16 yaşındaki Gürkan Temiz, son yolculuğuna uğurlandı.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 14 Şubat'tan beri Kovid-19 sebebiyle tedavi gören Temiz, dün yaşam mücadelesini kaybetti.

Temiz'in cenazesi, Ordu'nun Ulubey ilçesi Şahinkaya Mahallesi'nde kılınan cenaze namazın ardından aile kabristanlığına defnedildi.

Öte yandan Gürkan Temiz'in kardeşinin de 2019'da yüksek ateş rahatsızlığı nedeniyle vefat ettiği belirtildi.

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Ordu'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden çocuk toprağa verildi Ordu'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden çocuk toprağa verildi Son dakika haberi: Korona virüse yakalanan genç hayatını kaybetti Son dakika haberi: Korona virüse yakalanan genç hayatını kaybetti TFF 3. Lig: Orduspor 1967: 1 Karşıyaka: 0 TFF 3. Lig: Orduspor 1967: 1 Karşıyaka: 0

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi Hastanesi, Sevgililer Günü, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ordu'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden çocuk toprağa verildi - Son Dakika


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