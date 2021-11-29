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Ordu'da Kovid-19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Ordu'da Kovid-19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısı yapıldı

29.11.2021 17:53
Ordu'da Kovid-19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısı yapıldı

Ordu'da, Kovid-19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısı, Vali Tuncay Sonel'in başkanlığında gerçekleştirildi.

Ordu'da, Kovid-19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısı, Vali Tuncay Sonel'in başkanlığında gerçekleştirildi.

Vali Sonel, Valilik Toplantı Salonunda yapılan toplantıda yaptığı konuşmada, salgının, ortaya çıkan değişik varyantlarla birlikte devam ettiğini söyledi.

Alınan tedbirlere, belirlenen kurallara tüm vatandaşların riayet etmesi gerektiğini vurgulayan Sonel, "Salgın bitmiş gibi davranmayalım. Rehavete kapılmayalım. Maske, mesafe ve hijyen kuralına mutlaka uyalım. Kış aylarına girdiğimiz bugünlerde kapalı mekanlarda fazla kalmamaya özen gösterelim. Düğün, nişan, sünnet, cenaze gibi kalabalık oluşturacak ortamlarda mutlaka maskemizi takalım. Taziyelerde tokalaşmadan ve temastan kaçınalım." dedi.

Sonel, iş yeri çalışanlarının salgın kurallarına tam anlamıyla uymalarını istediklerini belirterek, iş yeri sahipleri ve çalışanlarının, aynı şekilde müşterilerine de salgın kurallarını uygulamaları gerektiğine dikkat çekti.

Kendilerinin de mülki idare amirleri olarak sahada gerekli kontrol ve denetimleri yapacaklarını anlatan Sonel, "Artık çok geç olmadan bu işin ciddiyetinin farkına varalım. Sevdiklerimizi kaybetmeyelim. Basit tedbirlerle ve aşılanmayla bu salgından korunabiliriz." diye konuştu.

Aşılama çalışmalarına ilişkin son durum

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Fatih Aydın ise yaptığı sunumda, kentteki vakaların yaş gruplarına göre değerlendirildiğinde, 30-60 yaş aralığında vaka artışı yaşandığını gördüklerini kaydetti.

15 yaş ve üzerindeki tüm vatandaşların aşılarını mutlaka yaptırmalarını istediklerini vurgulayan Aydın, vatandaşların aşılarını tam olarak yaptırmalarının hem kendi hem de toplum sağlığı açısından son derece önemli olduğunun altını çizdi.

Aydın, Ordu'da aşılama çalışmalarında iyi durumda olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"En az iki doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfusta yüzde 84,7'lik aşılama oranı ile Türkiye genelindeki birinciliğimizi sürdürüyoruz. En az iki doz aşı olmuş 12 yaş ve üzeri nüfusta ise yüzde 81,61'lik oranla yine ilk sıralarda yer almaktayız. Bugüne kadar 565 bin 240 birinci doz, 544 bin 445 ikinci doz, 166 bin 388 üçüncü doz olmak üzere toplamda 1 milyon 276 bin 73 doz aşı yaptık. Salgınla mücadelede üçüncü doz hatırlatma aşısı çok önemli. Üçüncü doz aşılama çalışmalarında ise yüzde 24 oranındayız. Bu oranımızı daha yukarılara çıkartmak için çaba sarf ediyoruz."

Ordu'da Kovid-19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısı yapıldı
Ordu'da Kovid-19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısı yapıldı

Tuncay Sonel, Aydın, Ordu, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ordu'da Kovid-19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısı yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ordu'da Kovid-19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısı yapıldı - Son Dakika
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