Ordu'da Kovid-19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Ordu'da Kovid-19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısı yapıldı

04.04.2022 16:51
Ordu'da Kovid-19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısı yapıldı

Ordu'da Kovid-19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısı, Vali Tuncay Sonel başkanlığında gerçekleştirildi.

Ordu'da Kovid-19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısı, Vali Tuncay Sonel başkanlığında gerçekleştirildi.

Vali Sonel, Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, salgının henüz tamamen bitmediğini belirterek, vatandaşlara bireysel tedbirlere uymaları çağrısında bulundu.

Salgından vatandaşların sağlığını koruyabilmek için aylardır yoğun emek veren, gayret gösteren sağlık çalışanlarına, mülki idare amirlerine, güvenlik birimlerine ve kamu görevlilerine teşekkür eden Vali Sonel, şöyle konuştu:

"Pandemi tam anlamıyla sona ermiş değil. Biz yine bireysel tedbirlerimizi almaya devam edeceğiz. Kalabalık ve kapalı ortamlarda maskemizi takmaya devam edeceğiz. Sosyal mesafemizi korumaya özen göstereceğiz. Temizliğimizi ihmal etmeyeceğiz. Bu şekilde hayatımızı sürdürmeye devam edeceğiz. İçinde bulunduğumuz ramazan ayında yaşlılarımızın ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın daha dikkatli olmalarını arzu ediyoruz. Tüm vatandaşlarımıza sağlıklı günler, sağlıklı ömürler diliyorum."

Toplantıda, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Fatih Aydın sunum yaptı.

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Tuncay Sonel, Pandemi, Kamu, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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