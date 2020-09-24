Ordu'da Kovid-19 salgınında fedakarlık gösteren sağlık kuruluşlarına teşekkür plaketi - Son Dakika

Ordu'da Kovid-19 salgınında fedakarlık gösteren sağlık kuruluşlarına teşekkür plaketi

Ordu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde fedakarlık gösteren sağlık kuruluşlarına teşekkür plaketi verildi.

Ordu'da Kovid-19 salgınında fedakarlık gösteren sağlık kuruluşlarına teşekkür plaketi, System.String[]

Ordu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde fedakarlık gösteren sağlık kuruluşlarına teşekkür plaketi verildi.

Ordu Ticaret ve Sanayi Odasınca (OTSO), İstanbul Sanayi Odasının 2019 yılı Türkiye'nin "İlk 500 ve İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" arasına giren üyeleri ile salgın döneminde fedakarlık gösteren sağlık kuruluşlarına teşekkür plaketi takdim töreni düzenlendi.

Vali Yardımcısı Ekrem Ballı, odanın konferans salonundaki programda yaptığı konuşmada, plaket alacak herkesi tebrik etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ise Ordu'nun zengin kaynaklarının kullanılması gerektiğini söyledi.

Kentin tarım ve turizmin yanı sıra sağlık konusunda da merkez olabileceğine işaret eden Güler, Ordu'nun 19 ilçesiyle bunun için çok müsait olduğunu kaydetti.

Sağlık Müdürü Kasapoğlu'ndan Kovid-19 uyarısı

İl Sağlık Müdürü Mustafa Kasapoğlu, sağlık çalışanlarının yanında olan herkese teşekkür etti.

Herkesin maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyması gerektiğini vurgulayan Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Uyarıları sık sık yapalım ve hiçbir şekilde de bunu ertelemeyelim. Ne geliyorsa aile içi geliyor, ne geliyorsa arkadaş içinde geliyor. Çünkü 'Bu bizim dostumuz.' diyor ve 'Gel oturalım, çay içelim.' ya da 'Gel oturup muhabbet edelim.' diyor. Bu denildiği anda geçmiş olsun. Ordu için yapmış olduğum saha çalışmalarında yüzde 85-90 arası bulaş aile içi ya da dost meclisi. O yüzden biz dost meclisinde ve aile içinde emin olmadığımız müddetçe maske ve mesafe kuralından uzak durmayalım."

Konuşmaların ardından teşekkür plaketleri sahiplerine takdim edildi.

Törene, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, OTSO Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şahin ve Meclis Başkanı Levent Yıldırım, sağlık kuruluşları ve üye firma temsilcileri katıldı.

DOST Partisi, Ticaret, Otso, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 17:19 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ordu'da Kovid-19 salgınında fedakarlık gösteren sağlık kuruluşlarına teşekkür plaketi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Galatasaray, evinde Hajduk Split'i 2-0 yendi ve tur atladı "Beni neden temaslı yazdın" diyen hasta, sağlık görevlisini darbetti ABD'den korkutan araştırma: Koronavirüs mutasyon geçirdi, artık daha bulaşıcı Kullanılmış prezervatifleri temizleyip yeniden satmaya çalışan şahıstan pişkin savunma: Kötü bir şey yapılmadı Kayalıklardan atlayarak yaşamına son veren Furkan'ın dayısı: İzmir'deki genç kızın intiharından etkilendi F.Bahçe'ye gitmek isteyen Mostafa Mohamed'in başkanından skandal sözler: Türkiye düşmanımız İmamoğlu ile Taksiciler Odası yöneticileri arasında 6 bin taksi tartışması: Sesini yükseltme lütfen Dünyanın en zengin futbolcusu Faiq Bolkiah, Maritimo'ya transfer oldu
Çukur'da yeni bölümün ikinci fragmanı yayınlandı! Yamaç'ın değişimi herkesi şaşırttı Çukur'da yeni bölümün ikinci fragmanı yayınlandı! Yamaç'ın değişimi herkesi şaşırttı         
23:11
Türkiye beşik gibi sallanıyor! İstanbul'un ardından Konya 4 büyüklüğünde depreme sarsıldı Türkiye beşik gibi sallanıyor! İstanbul'un ardından Konya 4 büyüklüğünde depreme sarsıldı         
22:49
İpsala Sınır Kapısı'nda rüşvet çarkı çökertildi! Paralar memurların evlerinden çıktı İpsala Sınır Kapısı'nda rüşvet çarkı çökertildi! Paralar memurların evlerinden çıktı         
21:45
Talihsizliğin böylesi görülmedi! Genç çiftin en mutlu anı kötü sürprizle bitti Talihsizliğin böylesi görülmedi! Genç çiftin en mutlu anı kötü sürprizle bitti         
21:13
Türk Bayrağını indirmeye çalışan şahsı, polis öfkeli kalabalığın elinden zor aldı Türk Bayrağını indirmeye çalışan şahsı, polis öfkeli kalabalığın elinden zor aldı         
20:01
Hatay'da 8 farklı noktada orman yangını çıkartan şahıs elinde çakmakla suçüstü yakalandı Hatay'da 8 farklı noktada orman yangını çıkartan şahıs elinde çakmakla suçüstü yakalandı         
19:35
Prof. Dr. Naci Görür: Depremin yeri endişe verici, 7.2 büyüklükte deprem beklediğimiz fayı tetikleyebilir Prof. Dr. Naci Görür: Depremin yeri endişe verici, 7.2 büyüklükte deprem beklediğimiz fayı tetikleyebilir         
18:59
İmamoğlu ile Taksiciler Odası yöneticileri arasında 6 bin taksi tartışması: Sesini yükseltme lütfen İmamoğlu ile Taksiciler Odası yöneticileri arasında 6 bin taksi tartışması: Sesini yükseltme lütfen         
18:29
Eski futbolcu Emre Aşık'ı öldürmek isteyen eşi Yağmur Aşık'ın 20 yıla kadar hapsi istendi Eski futbolcu Emre Aşık'ı öldürmek isteyen eşi Yağmur Aşık'ın 20 yıla kadar hapsi istendi         
17:41
Dünyanın en zengin futbolcusu Faiq Bolkiah, Maritimo'ya transfer oldu Dünyanın en zengin futbolcusu Faiq Bolkiah, Maritimo'ya transfer oldu         
17:25
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin oyuncuları ve set çalışanları kötü çalışma şartlarından dolayı iş bıraktı Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin oyuncuları ve set çalışanları kötü çalışma şartlarından dolayı iş bıraktı         
15:53
Eski gelin adayı Ayça Ekin Beğen, değişimiyle yıllar sonra gündem oldu Eski gelin adayı Ayça Ekin Beğen, değişimiyle yıllar sonra gündem oldu         
15:29
Kanalizasyondan çıkarılan dekor sıçan görenleri şaşkına çevirdi Kanalizasyondan çıkarılan dekor sıçan görenleri şaşkına çevirdi         
14:45
Avrasya Tüneli'ne trafik sıkışıklığını yüzde 90 azaltabilen sistem kuruldu Avrasya Tüneli'ne trafik sıkışıklığını yüzde 90 azaltabilen sistem kuruldu         
13:54
Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu         
13:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor?         
13:28
"Ersin Düzen 400 bin TL maaş alıyor" iddiasının arkasında duran milletvekili Atilla Sertel rest çekti: Beni mahkemeye versin         
13:19
Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı         
10:24
FETÖ'nün 'Maceracısı' Murat Yeni 8 yıl hapse mahkum edildi FETÖ'nün 'Maceracısı' Murat Yeni 8 yıl hapse mahkum edildi         
09:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2020 23:30:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ordu'da Kovid-19 salgınında fedakarlık gösteren sağlık kuruluşlarına teşekkür plaketi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei