Ordu'da Kovid-19 tedavisi tamamlanan 50 kişi taburcu edildi - Son Dakika

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Ordu'da Kovid-19 tedavisi tamamlanan 50 kişi taburcu edildi
6 saat önce
Ordu'da hastanelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi görüp iyileşen 50 kişinin taburcu edildiği bildirildi.
Ordu'da hastanelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi görüp iyileşen 50 kişinin taburcu edildiği bildirildi.
Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizde şu ana kadar koronavirüs tedavisi gören 50 hastamız şifa bulup taburcu olmuştur. Hekim ve sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Lütfen kurallara uyun ve zorunlu olmadıkça evden çıkmayın." ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 10:18 Kaynak: AA
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