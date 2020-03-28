Ordu'da Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Ordu'da İl İdare Şube Başkanları ve İl Hıfzıssıhha Meclisi ile İl Pandemi Kurulu toplantıları gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Seddar Yavuz başkanlığında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının, ülkede yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlerin ildeki sonuçlarını değerlendirmek amacıyla toplantılar gerçekleştirildiği belirtildi.

Yavuz, koronavirüsle mücadele konusunda devletin geliştirdiği ulusal politikaları, yerelde Valilik olarak titizlikle uyguladıklarını vurgulayarak, her vatandaşın canını korumaya özen gösterdiklerinin altını çizdi.

Şehirlerarası otobüsle yolculuk yapmanın Valiliklerin iznine tabi hale getirildiğini anımsatan Yavuz, "Vatandaşlarımızın evinde kalması temel prensiptir. Kişi İstanbul'da yaşıyorsa İstanbul'da, Ordu'da yaşıyorsa Ordu'da kalmalı. Kural kişinin yaşadığı yerden ayrılmamasıdır." ifadesini kullandı.

Emniyet ve jandarma ekiplerinin, şehrin giriş ve çıkışlarında yeni kontrol noktaları oluşturacağını aktaran Yavuz, bugünden itibaren özel araçlar dahil bütün araçların kontrol ve denetime tabi tutulacağını ve vatandaşlara "lütfen yerinizden ayrılmayın" uyarılarında bulunulacağını kaydetti.

Öte yandan, Vali Yavuz başkanlığında İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri, Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı uzman doktorlar, ilgili kamu kurumlarının yöneticilerinden oluşan Pandemi Kurulu da ilk toplantısını gerçekleştirerek değerlendirmelerde bulundu.