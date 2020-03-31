Ordu'da Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Ordu'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında banka önlerindeki yoğunluğa karşı bariyerle tedbir alındı.

Kentte faaliyet gösteren banka şubeleri önlerinde sosyal mesafenin korunması amacıyla bariyerler konuldu.

Vali Seddar Yavuz, konuyla ilgili sosyal medya hesabından, "Bankalarda sosyal mesafenin korunması için bariyerlerle tedbir aldık. Lütfen uyarıları dikkate alalım." paylaşımında bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada ise salgına karşı il genelinde bulunan eczanelere yönelik dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Sefa Okutucu, vatandaşların bu dönemde yoğun olarak gittikleri eczanelerde dezenfekte çalışması başlattıklarını belirterek, "Bu çalışmalarımıza 19 ilçemizi de katarak devam edeceğiz. Biz bu çalışmaları yaparken kıymetli vatandaşlarımızdan isteğimiz evlerinde kalmaları ve mümkün olduğunca dışarıya çıkmamalarıdır." ifadesini kullandı.