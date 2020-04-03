Ordu'da Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Ordu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Parklar ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığınca, il genelinde özellikle cadde, sokak, park ve yeşil alanlar dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada görüşüne yer verilen daire başkanı İzzet Gündoğar, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in talimatları ile oluşturulan özel ekiplerin, dezenfekte çalışmalarını il genelinde sürdürdüğünü aktardı.

Gündoğar, vatandaşların sağlığının her şeyden önemli olduğunu, bu bilinçle çalışmalara devam ettikleri vurgulayarak, vatandaşların mecbur olmadıkça dışarı çıkmaması ve evde kalmasının herkesin sağlığı için çok önemli olduğuna dikkati çekti.

Altınordu

Altınordu Belediyesinden yapılan açıklamada ise hijyen seferberliği başlatan belediyenin temizlik işleri müdürlüğü personelinin özverili çalışmalarıyla şehrin dezenfeksiyonunu sağladığı bildirildi.

Belediye olarak çalışan sağlığına da önem verildiği ifade edilen açıklamada, mobil sağlık tarama aracında sağlık görevlilerince, mesai başlama ve vardiya değişim saatlerinde personelin sağlık kontrollerinin düzenli olarak yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, tüm belediye personelinin de koronavirüs tedbirleri çerçevesinde rutin sağlık kontrollerinin yapılmaya devam edildiği kaydedildi.

Ünye

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı da yazılı açıklamasında, salgın nedeniyle hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, tedavi gören vatandaşlara da acil şifalar diledi.

Büyük özveriyle çalışan başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere sağlık çalışanlarına ve ilgili kurumlara teşekkür eden Tavlı, bu süreç içerisinde vatandaşların sağlığını korumak adına önleyici tüm tedbirleri aldıklarını anlattı.

Tavlı, hayırsever iş adamlarının katkılarıyla ilçede sağlık çalışanlarının maske sıkıntısı yaşanmaması için çalışma başlattıklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Girişimlerimizle belediyemize hibe edilen anti bakteriyel maske kumaşlarının dikimi başladı ve tamamlanan maskeler sağlık kuruluşlarına ulaştırıldı. Dikim çalışmaları tamamlandığında toplamda 200 bin maske sağlık çalışanlarımıza teslim edilmiş olacak. Ayrıca bu süreçte 400 adet de önlük sağlık çalışanlarımıza teslim edilecek. Maske ve önlük konusunda bizlerden desteğini esirgemeyenlere teşekkür ediyorum."

Kaymakamlık öncülüğünde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Hizmet Gurubu kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan ilçe sakinlerinin kapılarına kadar hizmet götürüldüğünü vurgulayan Tavlı, belediye hoparlöründen bakanlıklar tarafından yayınlanan kuralları vatandaşlara duyurarak dikkatli olmaları konusunda uyardıklarını aktardı.

Tavlı, ilçe sakinlerine yönelik, "Sizin ve sevdiklerinizin sağlığı için lütfen kurallara uyarak, gerekli bütün yasal uyarılara özen gösterin. Biz her türlü zorluğu birlik ve beraberlik içerisinde yendik. İnanıyorum ki bu süreci de yine hep birlikte atlatacağız. Evinizde kalın, sağlıklı kalın. Hem kendinizi hem de yakınlarınızı düşünün ve mecburi olmadıkça evlerinizden çıkmayın." ifadelerini kullandı.