Ordu'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında teleferik ulaşımına ara verildi - Son Dakika

Ordu'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında teleferik ulaşımına ara verildi

Ordu'nun turistik alanı Boztepe'ye ulaşımı sağlayan teleferik hizmetine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla ara verildi.

Ordu'nun turistik alanı Boztepe'ye ulaşımı sağlayan teleferik hizmetine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla ara verildi. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, belediyenin iştiraki ORBEL AŞ tarafından işletilen, Altınordu ile Boztepe arasındaki ulaşımı sağlayan teleferik hattının ikinci bir karara kadar kapatıldığı belirtildi. Büyükşehir Belediyesinin kentte artış gösteren Kovid-19 salgını sebebiyle tedbirleri daha da arttırdığı vurgulanan açıklamada, bu çerçevede halk sağlığının korunması amacıyla teleferik hizmetine ara verdiği kaydedildi.

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