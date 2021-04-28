Ordu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 175 kişiye ceza - Son Dakika

Öte yandan, farklı suçlardan aranan ve denetim sırasında yakalanan 39 şüpheliden 16'sı sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 19-25 Nisan arasında gerçekleştirdikleri denetimlerde, Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan 175 kişiyi tespit etti.

Ordu 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları belirlenen 175 kişiye para cezası uygulandı.

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