Ordu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 19 kişi hakkında idari işlem yapıldı - Son Dakika

Ordu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 19 kişi hakkında idari işlem yapıldı

03.11.2020 11:01
Ordu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 19 kişi hakkında idari işlem yapıldı, System.String[]

Ordu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan 19 kişiye idari para cezası uygulandı.

Ordu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan 19 kişiye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Ekim-2 Kasım tarihlerinde kentin farklı noktalarında denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları tespit edilen 19 kişi hakkında, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince işlem yapıldı.

Söz konusu kişilere kanunun farklı maddelerinden para cezası uygulandı.

Öte yandan, denetimler sırasında farklı suçlardan aranan 45 kişiden 18'i sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Para Cezası, Ekim, Ordu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ordu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 19 kişi hakkında idari işlem yapıldı - Son Dakika


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